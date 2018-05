Hannover - Die Europäische Zentralbank (EZB) steht aktuell vor der schwierigen Frage, ob und gegebenenfalls wie sie auf die zuletzt schwächer ausgefallenen Konjunkturdaten reagieren muss, so die Analysten der NORD LB. Hierbei sollte zunächst bedacht werden, dass die Stimmungsindikatoren Ende 2017 von einer derart übermäßigen Euphorie gezeugt hätten, so dass diese im laufenden Jahr schon fast zwangsläufig etwas hätten zurückfallen müssen. Vor allem die Erwartungskomponenten in den wichtigsten Konjunkturumfragen (sentix, ZEW, ifo) hätten die ersten Monate im laufenden Jahr teils deutlich Federn lassen müssen. Am morgigen Dienstag könnte allerdings gemäß der NORD LB-Prognose dieser Abwärtstrend vorläufig zum Erliegen kommen, während die aktuelle Lage auch vor dem Hintergrund einer nur mäßigen Konjunkturdynamik im ersten Quartal etwas schwächer als zuletzt bewertet werden dürfte. Für Deutschland veröffentliche Destatis morgen früh seine erste Schnellschätzung zur BIP-Entwicklung in Deutschland im ersten Quartal. Die NORD LB rechne mit einer leicht unterdurchschnittlichen Entwicklung im Vergleich zur gesamten Währungsunion.

