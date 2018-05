Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Aussagen zur künftigen Entwicklung von Wertpapierkäufen (APP) und Leitzinsen nach Einschätzung der Commerzbank frühestens Ende Juli ändern. Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert geht davon aus, dass die EZB im Juni noch nichts in dieser Richtung unternehmen wird, weil sich Inflation und Stimmungsdaten zuletzt enttäuschend entwickelt haben. Auch eine abermalige Verlängerung des APP schließt er nicht aus.

"Die Markterwartungen hinsichtlich APP und Zinsen sind bemerkenswert stabil", sagt Schubert. Eine erste Zinserhöhung wird für Mitte 2019 erwartet, entsprechend der EZB-Kommunikation bedeutet das, dass das APP bis Jahresende laufen dürfte. Laut Schubert werden die Märkte an dieser Version nur so lange festhalten, wie sie glauben, dass die Konjunktur weiter läuft und wenn es keine weitere böse Überraschung bei der Inflation gibt.

Inflationsdaten im April enttäuschend

Im April war die Inflationsrate unerwartet auf 1,2 (März: 1,3) Prozent gefallen, während Volkswirte einen Anstieg auf 1,4 Prozent prognostiziert hatten. Zudem war die Kerninflationsrate auf 0,7 (1,0) Prozent gesunken. Analysten hatten lediglich einen Rückgang auf 0,9 Prozent prognostiziert.

Ironischerweise könnten die am 14. Juni anstehenden EZB-Stabprojektionen etwas höhere Inflationsprognosen bringen, denn seit den März-Projektionen ist der Ölpreis gestiegen und der Wechselkurs gesunken. Schubert rechnet damit, dass alleine der Ölpreis die Prognosen für die Gesamtinflation um zwei Zehntel heben wird und dass es zusätzlich noch einen indirekten Effekt über die Kernrate geben wird. Darüber hinaus sei vom gesunkenen Euro-Wechselkurs ein kleiner positiver Impuls zu erwarten.

Auf der anderen Seite geht Schubert davon aus, dass die Abschwächung des Wachstums im ersten Quartal zu niedrigeren Wachstumsprojektionen führen wird. Und das sei eine schlechte Nachricht mit Blick auf den grundlegenden Inflationsdruck, auf den es der EZB ja eigentlich ankommt. Die wichtigsten Aktivitätsindikatoren (Ifo, Einkaufsmanagerindizes, Esi) waren bis zuletzt gesunken.

EZB wartet auf "überzeugende Wende" der Inflation

Die EZB peilt mittelfristig knapp 2 Prozent Teuerung an und sagt derzeit immer noch, dass sie ihre Wertpapierkäufe so lange fortsetzen will, bis die Inflation eine überzeugende Wende in Richtung dieses Ziels genommen hat.

EZB-Offizielle haben schon oft gesagt, dass so eine überzeugende Wende drei Kriterien zu erfüllen hätte. Konvergenz, sprich die Gesamtinflationsrate müsste innerhalb eines mittelfristigen Zeitraums auf unter, aber nahe 2 Prozent steigen. Die Zuversicht, dass es zu einer solchen Entwicklung kommt, muss ausreichend hoch sein. Und drittens Stabilität - die Inflation müsste auch für den Fall einer zumindest teilweisen geldpolitischen Normalisierung auf diesem Niveau bleiben.

Bis zuletzt haben EZB-Vertreter betont, dass diese Kriterien bisher nicht erfüllt seien. Schubert glaubt aber, dass zumindest einige Mitglieder des EZB-Rats - unter ihnen die Franzosen Benoit Coeure und Francois Villeroy de Galhau - das APP gerne Ende 2018 beenden würden. Aber wie soll das gehen bei schwächeren Daten?

Schubert: EZB hat sich argumentativ in die Ecke manövriert

"Man hat sich mit den drei Kriterien so weit in die Ecke drängen lassen, dass man da nicht mehr so leicht herauskommt, wie man gerne würde", meint Schubert. Er fragt sich, warum die EZB den Link zwischen Wertpapierkäufen und Inflation nicht schon früher gelöst hat. "Jetzt wird es unglaubwürdiger", findet er.

Laut Schubert könnte die EZB im Juli einen Vorstoß unternehmen, ihre Kommunikation anzupassen, also die Dauer der Anleihekäufe nicht mehr an das Erreichen des Inflationsziels zu binden. Voraussetzung sei allerdings, dass sich bis dahin die Aktivitätsindikatoren stabilisiert hätten und die Inflation gestiegen sei.

Bleibt diese Stabilisierung allerdings aus, hält der Commerzbank-Volkswirt auch eine abermalige Verlängerung des APP für möglich - beispielsweise mit einem Monatsvolumen von 10 (derzeit: 30) Milliarden Euro, das größtenteils auf privaten Anleihen basiert. Das würde auch Druck von der EZB nehmen, ihre Forward Guidance zu Zinsen - erste Anhebung deutlich nach Ende der Anleihekäufe - genauer zu formulieren.

May 14, 2018

