Mainz (ots) - Woche 20/18



Di., 15.5.



Bitte Korrektur des Sendetitels beachten:



20.15 ZDFzeit



Harry & Meghan . . . Bitte streichen: und



(Korrektur bitte auch für die Wiederholung am Mi., 16.5.2018, 1.30 Uhr beachten.)



Do., 17.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.15 ZDF SPORTextra (Fub/HD/Dd 5.1/UT) Bundesliga VfL Wolfsburg - Holstein Kiel Relegation, Hinspiel Zusammenfassung aus der Volkswagen Arena in Wolfsburg Reporter: Thomas Wark Moderation: Sven Voss



Fr., 18.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



18.00 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Bundesliga live Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue Relegation, Hinspiel Übertragung aus dem Wildparkstadion in Karlsruhe Reporter: Martin Schneider Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



In der Halbzeitpause:



gegen 19.00 heute (HD/UT) Moderation: Petra Gerster



gegen 19.05 Wetter (HD/UT)



Woche 21/18



Mo., 21.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.30 ZDF SPORTextra (Fub/HD/Dd 5.1/UT) Bundesliga Holstein Kiel - VfL Wolfsburg Relegation, Rückspiel Zusammenfassung aus dem Holstein-Stadion in Kiel Reporter: Thomas Wark Moderation: Norbert König



Di., 22.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



18.00 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Bundesliga live FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC Relegation, Rückspiel Übertragung aus dem Erzgebirgsstadion in Aue Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



In der Halbzeitpause:



gegen 19.00 heute (HD/UT) Moderation: Christian Sievers



gegen 19.05 Wetter (HD/UT)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



Woche 24/18



Di., 12.6.



22.15 37° Mein Haus zieht mit Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



Mi., 13.6.



1.00 auslandsjournal - die doku Wolga, Wodka und WM Bitte Ergänzung beachten: Film von Phoebe Gaa



