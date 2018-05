Erst Großbritannien, dann Deutschland: Goldman Sachs steigt ins europäische Privatkundengeschäft ein. Das Timing ist riskant.

Goldman Sachs wird in das Privatkundengeschäft in Deutschland einsteigen. Das kündigte Europachef Richard Gnodde in einem Interview mit der "Financial Times" an. Nach den USA und Großbritannien soll die Online-Plattform "Marcus" in Deutschland als drittem Markt ausgerollt werden. Einen Zeitpunkt nannte er nicht.

Mit Marcus setzt die US-Investmentbank erstmals in ihrer 150-jährigen Geschichte auf das Privatkundengeschäft. Die Plattform war 2016 in den USA gestartet, zunächst bot sie nur Verbraucherkredite an. Später kamen auch Sparkonten hinzu, die mit 1,6 Prozent relativ hoch verzinst sind.

Im Juni soll Marcus auch in Großbritannien starten. Dort geht die Plattform den umgekehrten Weg: Zuerst will sie nur Sparkonten anbieten, das Kreditgeschäft soll frühestens 2019 folgen.

Auch in Deutschland will Goldman laut dem Bericht als ...

