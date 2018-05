Hannover Rück untermauert die relative Stärke der jüngeren Zeit mit den passenden Zahlen. Auch der (nach eigenen Angaben) drittgrößte Rückversicherer der Welt hatte wie so viele andere Unternehmen Gegenwind über die Währungsentwicklung zu verkraften. Gleichwohl konnte man sich bei der gebuchten Bruttoprämie um 17,6 % auf 5,3 Mrd. € verbessern; bereinigt um Wechselkurseffekte hätte der Anstieg sogar bei 27,5 % gelegen. Das operative Ergebnis entwickelte sich nicht ganz so steil, muss sich mit plus 8,5 % auf 433,9 Mio. € aber ebenfalls nicht verstecken. Trotz eines deutlichen Knicks beim Depotzinsergebnis (58,7 Mio. nach vorher 72,9 Mio. €) arbeitete man aus den selbstverwalteten Kapitalanlagen mit 332,8 Mio. € einen etwas höheren Ertragheraus als im Vorjahreszeitraum (320,0 Mio. €); auch lag die annualisierte Kapital-Anlagerendite mit 3,3 % klar in der Wohlfühlzone relativ zur Zielplanung (Ziel für dasGesamtjahr: mind. 2,7 %). Ähnliches gilt für die annualisierteEigenkapitalrendite des Unternehmens, bei der man mit 13,0 % die Messlatte (900 Basispunkten über dem risikofreien Zins) deutlich überspringen konnte. Hannover Rück ist auch in Bezug auf das Gesamtjahr gut unterwegs: Die Vertragserneuerungsrunde per 1. April lief sehr zufriedenstellend; man schaffte bei dieser Erneuerungsrunde eine Ausweitung des Prämienvolumens um 10,3 %. Für das Gesamtjahr 2018 hat man sich vorgenommen, bei der Bruttoprämie (währungsbereinigt) um mehr als 10 % zu wachsen. Nach Steuern sollen weiterhin mehr als 1 Mrd. € verdient werden - mit dem Vorbehalt, dass die Großschadenbelastung nicht wesentlich über dem Erwartungswert (825 Mio. €) liegt. Auf der Hauptversammlung am 07.05. haben sich die Aktionäre eine Dividende von (inder Summe) 5,00 € je Aktie gegönnt. Fazit: Hannover Rück ist eine gute Halteposition im langfristig orientierten Portfolio. Ein Teil der Rendite ist in Form der Dividende bereits zum Tragengekommen, aber auch in der Kursentwicklung ist noch mehr drin. Unser Kursziel liegt bei 135 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 19 vom 12.5.2018.



