Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert zum Beginn der Woche weiterhin schwächer und so findet der Handel über 92,30 statt. US-Dollar wartet auf Daten, Fed Reden Der Index verbucht am Montag zum 4. Mal in Folge einen Verlust und so wurde im Bereich der 92,35/30 ein neues Mehrtagestief gebildet, ...

