Nach Ansicht der Japaner soll das Bündnis zwischen Nissan und Renault beibehalten werden - auch nach dem Abgang von Renault-Chef Ghosn.

Der japanische Autobauer Nissan will an der gleichberechtigten Zusammenarbeit mit dem französischen Partner Renault festhalten. Die Struktur des Bündnisses, in dem beide Autobauer weitgehend selbständig agieren, müsse erhalten bleiben, sagte Nissan-Chef Hiroto Saikawa am Montag.

Derzeit werde über eine Reihe von Möglichkeiten diskutiert, um die Allianz für die Zeit vorzubereiten, wenn Konzernchef Carlos Ghosn (64) das Steuer abgibt. Dazu gehöre auch eine ausgewogenere Beteiligungsstruktur. Eine Fusion der beiden Autobauer sei indes nicht geplant.

Nissan und Renault denken seit längerem über eine engere Verzahnung nach. Reuters hatte im März von Insidern erfahren, dass die ...

