In Dresden unterhält Infineon bereits einen der größten Standorte des Konzerns für Entwicklung von Wafer-Technologien und Fertigungsprozessen sowie eine hochautomatisierte Produktion. 2.200 Mitarbeiter erforschen und entwickeln dort Technologien für Mikrocontroller, Sensoren und Leistungshalbleiter und fertigen Chips - unter anderem für die Automobilindustrie. Mit dem Entwicklungszentrum will das Unternehmen nun in einer ersten Phase etwa 100 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, mittelfristig sollen 250 Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...