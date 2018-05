Nach der Vorlage von starken Bohrergebnissen haben sich auch die ersten Analysten zu der Aktie von Integra Resources geäußert. Sowohl Raymond James als auch das Researchhaus GMP bestätigten ihr Kursziel von 2,25 CAD für die Aktie.

Starke Bohrergebnisse

Am Freitag hatte Integra Resources (0,95 CAD | 0,60 Euro; CA45826T1030) außerordentlich gute Bohrergebnisse für sein DeLamar-Goldprojekt in Idaho vorgelegt. So kam das beste von neun Bohrlöchern auf 1,2 g/t Gold über eine satte Länge von 150,88 Metern (alle Ergebnisse hier). Diese Werte waren beeindruckend und sorgten für Kursgewinne bei der Aktie. Das Besondere daran: diese Bohrungen fanden in einem Abschnitt von DeLamar statt, der in den vergangenen 25 Jahren nicht exploriert wurde. Dies spricht dafür, dass Integra seine Ressource auf dem Projekt erweitern könnte.

