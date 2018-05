Warstein (ots) -



Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM in Russland. Während die DFB-Elf den Titel aus dem Jahr 2014 auf dem Platz verteidigt, werden Millionen Fans die Spiele wieder gemeinsam mit Freunden zu Hause oder beim Public Viewing verfolgen. Um die Fans auf das sportliche Großereignis gebührend einzustimmen und mit ihnen gemeinsam anzustoßen, hat Warsteiner WM-Flaschen im schwarz-rot-goldenen Design gestaltet und sechs verschiedene Flaschenmotive entwickelt: "Trainer", "Abwehr", "Mittelfeld", "Kapitän", "Stürmer" und "Torwart". Für alle Dosenliebhaber hat die Brauerei eine "Weltmeister"-Dose gestaltet und damit den ersehnten Ausgang der WM bereits antizipiert. Damit kann die größte Fußball-Party der Welt kommen, ebenso wie der fünfte Stern auf dem Trikot. Warsteiner wünscht der DFB-Elf viel Erfolg für die WM 2018.



