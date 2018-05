Lithium Aktien waren einst der Star an den Börsen und ein nahezu sicherer Gewinngarant. Seit Anfang des Jahres sind aber Titel wie European Lithium oder Standard Lithium zunehmend unter Druck geraten. Zu verdanken haben die Aktien das zum einen sinkenden Preisen für den Rohstoff an sich als auch kritischen Berichten von Analysten. Letztere befürchten weiterhin, dass es in absehbarer Zukunft zu einem Überangebot und infolgedessen zu weiter sinkenden Preisen kommen könnte.

