Über den Umgang der Deutschen Post mit den eigenen Mitarbeitern gab es in den letzten Tagen zahlreiche Meldungen. Keine davon war positiv. Immer mehr Angestellte beschweren sich darüber, dass die Touren nicht zu bewältigen seien, die Bezahlung trotz gleicher Arbeit unterschiedlich ausfalle und noch vieles mehr. Die Post selbst sieht die Lage freilich etwas entspannter und spricht davon, dass alle Brief- und Paketzustellbezirke regelmäßig überprüft würden und so bemessen seien, dass sie innerhalb ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...