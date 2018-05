In Europa ist laut einer neuen Analyse zu einem heftigen Einbruch bei der Anzahl verkaufter Smartphones gekommen. Das sind vor allem für Samsung schlechte Nachrichten. Der Konzern aus Südkorea leidet aber nicht nur unter dem geringeren Interesse der Käufer, sondern muss auch mit der deutlich stärkeren Konkurrenz aus China kämpfen. All das sorgt dafür, dass sowohl die Marktanteile als auch die verkauften Geräte in Europa deutlich abgefallen sind. Zwar gab es in Osteuropa und vor allem in Russland ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...