New York - Dank nachlassender Spannungen im Handelskonflikt der USA mit China bleibt die Wall Street am Montag auf dem Vormarsch. Der Dow Jones Industrial stieg nach etwas mehr als einer Handelsstunde um 0,58 Prozent auf 24 973,96 Punkte. Nach einer starken Vorwoche steuert er damit schon auf den achten positiven Handelstag in Folge zu - und auf die Marke von 25 000 Punkten, über der er letztmals vor zwei Monaten gestanden hatte.

Auch für den breit gefassten S&P 500 ging es zu Wochenbeginn weiter nach oben - in seinem Fall um 0,50 Prozent auf 2741,37 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 , der am Freitag noch zur Schwäche geneigt hatte, rückte am Montag sogar um 0,79 Prozent auf 7007,54 Punkte vor.

Händlern zufolge wird das Angebot von US-Präsident Donald Trump, bei der Rettung des chinesischen Smartphone-Herstellers ZTE zu helfen, als Zeichen der Entspannung im Handelsstreit der beiden grössten Volkswirtschaften gewertet. Gemeinsam mit Chinas Präsident Xi Jinping arbeite er an einer Lösung, ...

