ROUNDUP: Frankreichs Notenbankchef erwartet Zinserhöhung in absehbarer Zukunft

PARIS - Der Chef der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau, hält eine Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) "einige Quartale" nach dem Ende der Anleihekäufe für wahrscheinlich. Die offizielle Formulierung der EZB, dass die Anhebung eine geraume Zeit nach dem Ende der Käufe erfolge, bedeute jedoch nicht, dass es sich um Jahre handle, sagte Villeroy de Galhau am Montag in Paris. Er entscheidet als EZB-Ratsmitglied mit über Geldpolitik.

US-Notenbankerin Mester: Inflationsziel noch nicht erreicht

PARIS - Die US-Notenbank Fed hat ihr Inflationsziel nach Meinung eines hochrangigen Mitglieds noch nicht erreicht. Es sei zu früh, um einen Sieg im Kampf gegen die lange Zeit schwache Inflation auszurufen, sagte Loretta Mester, Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, am Montag bei einer Veranstaltung der französischen Zentralbank in Paris. Ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent sei erst in den nächsten ein oder zwei Jahren zu erwarten.

ROUNDUP: Beschäftigungsmotor in Deutschland läuft weiter rund

WIESBADEN - Deutschland geht die Arbeit nicht aus. Im ersten Quartal dieses Jahres ist die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Schlussquartal 2017 zwar leicht gesunken, aber auf lange Sicht gehen immer mehr Menschen einem bezahlten Job nach oder arbeiten als Selbstständige auf eigene Rechnung.

OECD sieht schwächeres Wachstum im Euroraum

PARIS - Die OECD sieht Hinweise auf ein geringeres Wirtschaftswachstum im Euroraum. Der von der OECD erhobene Frühindikator CLI für den Monat März in der Eurozone spreche für eine schwächere Wachstumsdynamik, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Dies gelte auch für die drei größten Volkswirtschaften der Währungsunion: Deutschland, Frankreich und Italien. Zuletzt hatten sich eine Reihe von Konjunkturindikatoren abgeschwächt.

ROUNDUP: Bundesregierung sieht iranisches Ultimatum für Atomabkommen kritisch

BRÜSSEL - Die Bundesregierung hat sich kritisch zu der vom Iran gesetzten 60-Tage-Frist zur Rettung des Atomabkommens geäußert. "Wir werden (...) darüber zu reden haben, ob wir mit solchen Terminangaben und mit solchen Fristen wirklich weiterkommen", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Montag in Brüssel.

IWF mahnt höhere öffentliche Investitionen in Deutschland an

BERLIN - Der Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Deutschland angesichts sprudelnder Steuereinnahmen zu mehr Investitionen aufgefordert. Damit könne das Wachstumspotenzial der Wirtschaft weiter vergrößert werden, heißt es in den Empfehlungen, die der Währungsfonds am Montag in Berlin vorlegte. Die Experten warnen vor einem Mangel an Arbeitskräften, der in Deutschland trotz Zuwanderung drohe - insbesondere in der Baubranche, im IT-Bereich und in der Pflege.

Griechenlands Geldgeber starten voraussichtlich letzte Prüfrunde

ATHEN - Vor Auslaufen des dritten Hilfsprogramms für Griechenland im August starten die internationalen Geldgeber ihre möglicherweise letzte Programmüberprüfung. Zum Auftakt an diesem Dienstag geht es um die Entwicklung der Staatsfinanzen, den Stand der Privatisierungen, Reformen in Verwaltungen und Justiz sowie weitere Rentenkürzungen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Finanzministerium in Athen erfuhr. Die Ergebnisse sollen bereits bis Samstag vorliegen. Aus Kreisen der Geldgeber verlautete, nach wie vor gebe es zahlreiche offene Punkte.

Studie: Weniger Firmenpleiten dank starker Konjunktur in Europa

NEUSS - Der Konjunkturaufschwung hat die Zahl der Firmenpleiten in Westeuropa im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2008 gedrückt. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Demnach sank die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zu 2016 um 4,2 Prozent auf 164 181 Fälle. Noch deutlicher war der Rückgang in Mittel- und Osteuropa: Es wurden 86 879 Firmenzusammenbrüche gezählt, 12,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

China sagt Iran Hilfe im Streit um Atomabkommen zu

PEKING - China will gemeinsam mit dem Iran nach einer Lösung im Streit um das von den USA gekündigte Atomabkommen suchen. Man werde eine "objektive, faire und verantwortungsvolle Haltung einnehmen" und "weiter daran arbeiten, das Abkommen aufrechtzuerhalten"?, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag in Peking.

