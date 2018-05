Mülheim an der Ruhr (ots) -



- Discounter ist "Schrittmacher" für den Klimaschutz - Klimaschutzengagement wird weiter ausgebaut



Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD wurde als erster Lebensmittelhändler als "Schrittmacher" in die KlimaExpo.NRW aufgenommen. Die Klima Expo.NRW ist eine Initiative der Landesregierung, die vorbildliches Engagement für den Klimaschutz auszeichnet. Am Montag, 14. Mai 2018, überreichte Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW, die offizielle Urkunde an Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei ALDI SÜD. "Wir freuen uns, die Unternehmensgruppe ALDI SÜD als 'Schrittmacher' in die KlimaExpo.NRW aufzunehmen. In der Tat geht ALDI SÜD in Sachen Klimaschutz voran und übernimmt dabei eine Vorreiterrolle im deutschen Lebensmittelhandel", so Dr. Heinrich Dornbusch.



ALDI SÜD arbeitet seit vielen Jahren daran, seinen Geschäftsbetrieb nachhaltig und klimaschonend zu gestalten. Seit 2017 handelt der Discounter klimaneutral. "Für uns als bedeutendes Handelsunternehmen ist es selbstverständlich, dass wir Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen und auch zum Klimaschutz beitragen", so Dr. Julia Adou. Der Discounter investiert konsequent in moderne Technologien und Effizienzmaßnahmen. So produziert ALDI SÜD mittlerweile auf 1300 seiner 1890 Filialen klimaschonenden Strom mit eigenen Fotovoltaikanlagen. Für den Strombedarf, den ALDI SÜD nicht selbst decken kann, setzt die Unternehmensgruppe ausschließlich auf zertifizierten Grünstrom. Die Emissionen, die sich im täglichen Handeln nicht vermeiden lassen, gleicht ALDI SÜD durch zertifizierte Kompensationsprojekte aus. An 50 Filialen stellt ALDI SÜD seinen Kunden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung, an denen sie kostenfrei und ohne Registrierung Strom tanken können.



Sein Engagement für den Klimaschutz möchte der Discounter noch weiter ausbauen. Bis Ende 2018 werden 60 weitere ALDI SÜD Filialen mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet. Auch das Netz der Elektrotankstellen möchte ALDI SÜD erweitern.



