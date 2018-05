Der vor allem als Hersteller von Apple -Geräten bekannte Auftragsfertiger Foxconn hat im vergangenen Quartal die Erwartungen verfehlt. Der Gewinn fiel im Jahresvergleich um 14,5 Prozent auf 24,1 Milliarden Taiwan-Dollar (676 Mio Euro), wie das Unternehmen aus Taiwan am Montag mitteilte. Der Umsatz wuchs - wie bereits zuvor mitgeteilt - um rund fünf Prozent auf gut ein Billion Taiwan-Dollar. Foxconn produziert in seinem Fabriken in China auch für viele andere Elektronik-Firmen und besitzt zudem eigene Marken wie den übernommenen japanischen TV-Spezialisten Sharp ./so/DP/tav

