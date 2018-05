Berlin (ots) - Am 18. Juni 2018 findet die nächste Runde des ICO-Festivals im Hotel Jumeirah in Frankfurt am Main statt. Wie bereits bei der überaus erfolgreichen Auftaktveranstaltung in München erwarten die Besucher aus Wirtschaft, Politik und Presse spannende Vorträge und Workshops rund um die Themen Initial Coin Offerings (ICOs), Blockchain, Smart Contracts sowie Kryptowährungen. Der Fokus des zweiten ICO-Festivals liegt auf dem Thema Security Tokens. Darüber hinaus präsentieren zahlreiche innovative Unternehmen ihre ICOs. Veranstaltet wird der Initial Coin Offering Summit vom Münchner Crowd Mentor Network und der Berliner Kommunikationsagentur Quadriga Communication. Unterstützt wird die Veranstaltung in Frankfurt durch die größte internationale Wirtschaftskanzlei Dentons.



Das Thema Initial Coin Offerings, kurz ICO, gewinnt sowohl für die Unternehmensfinanzierung als auch für die Geldanlage zunehmend an Bedeutung. Bei einem ICO erwerben Investoren Blockchain-basierte Token eines Projekts oder Unternehmens in der Hoffnung, dass es zu einer Wertsteigerung des Tokens kommt. Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass neue Projekte in der Blockchain vorgestellt werden. Doch bei der Fülle an Angeboten ist es kein Wunder, dass Investoren vor einem großen Problem stehen: Welche Projekte haben Hand und Fuß und welche sind nur schöner Schein? Mit dem ersten ICO-Festival, das im April in München stattfand, haben die Veranstalter bereits gezeigt, wie man dieses hochspannende, aber mitunter doch unübersichtliche Thema auf den Punkt bringt. Nun folgt in Frankfurt die nächste Runde, diesmal mit dem Fokus auf Security Tokens. Im Gegensatz zu einer Kryptowährung oder einem Ultility Token sind Security Token mit einem realen, bereits bestehenden Wert hinterlegt und stellen eine echte Alternative zur herkömmlichen Aktie dar.



Die hochkarätig besetzte Konferenz hat es sich zum Ziel gesetzt, die Chancen und Risiken mit Investoren, Entrepreneuren, der Politik und weiteren Experten zu diskutieren. Mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und der Finanzbranche bietet die Veranstaltung ihren Besuchern das bislang umfassendste Bild einer Branche, in der ein enormes Potenzial nur darauf wartet geborgen zu werden. Unterstützt wird das ICO Festival in Frankfurt von der größten Wirtschaftskanzlei weltweit, Dentons. Auch hier steht das Thema Blockchain ganz oben auf der Prioritätenliste. "'Die Stärke eines Anwalts liegt in der Unsicherheit des Rechts' - Jeremy Bentham. Diese Aussage wird einmal mehr bestätigt angesichts der sehr kritischen Einstellung der Aufsichtsbehörden gegenüber ICOs zusammen mit der grundsätzlichen Unsicherheit darüber, in welche rechtliche Schublade man Tokens und Kryptowährungen denn nun tatsächlich einsortieren kann. Wer heute aktiv in der Krypto-Szene ist und dennoch nachts ruhig schlafen möchte, braucht definitiv einen guten Rechtsexperten an seiner Seite", erklärt Robert Michels, Managing Partner bei Dentons in Frankfurt.



"Nach dem kometenhaften Aufstieg des Bitcoin im vergangenen Jahr herrschte in Bezug auf die Kryptowährungen Goldgräberstimmung. Jeder wollte ein Teil vom Kuchen abhaben und es wurden tausende von Projekten ins Leben gerufen. Doch nicht immer waren diese von Erfolg gekrönt und so hat sich die Euphorie mittlerweile etwas relativiert. Trotzdem: Die Themen ICO, Blockchain, Smart Contracts und Kryptowährungen bieten ein gigantisches Potenzial, das man einfach nicht außer Acht lassen kann. Mit dem ICO Festival wollen wir einen Beitrag zu dieser Diskussion leisten und das Wissen, die Befürchtungen, aber auch die positiven Stimmen der namhaftesten Experten bündeln", erklärt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und Mitveranstalter des ICO Festivals.



Auch Dr. Michael Gebert, Gründer des Crowd Mentor Network und ebenfalls Mitveranstalter des ICO Festival ist von der Notwendigkeit einer solchen Veranstaltung zum aktuellen Zeitpunkt überzeugt und freut sich über die Beteiligung von Dentons in Frankfurt: "Aktuell schwirren viele Meinungen und Thesen zum Thema Kryptowährungen, ICOs und Blockchain-Technologie herum, aber ein wirklicher Austausch auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten fehlte bislang. Diese Lücke schließen wir mit dem ICO-Festival. Mit der Kanzlei Dentons haben wir hier auch genau den richtigen Partner für unser Event in Frankfurt an Bord holen können, denn wie Herr Michels bereits sagte: Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind alles andere als klar und umfassende Information ist damit das A und O."



Den Schwerpunkt Security Token haben die Veranstalter ganz bewusst für die zweite Veranstaltung gewählt. "Mit der ersten Veranstaltung in München haben wir den Rahmen für ICOs aller Art abgedeckt. Nun wollen wir tiefer einsteigen und die Security Token beleuchten, die insbesondere zur Unternehmensfinanzierung abseits des Aktienmarkts interessant sind. Aber auch für Investoren bieten sie einen echten Mehrwert, denn hier ist ein realer Wert, beispielsweise ein Anteil an einem Unternehmen, hinterlegt. Damit steigt auch die Sicherheit des Investments", erklärt Gaertner weiter.



Das ICO Festival Frankfurt findet am 18. Juni 2018 im Jumeirah Hotel in Frankfurt am Main statt. Weitere Informationen zum ICO-Festival sowie zur Teilnahme sind unter www.icofestival.de verfügbar.



Über die Quadriga Communication GmbH



Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.



Über die marketing society:



Die 2002 gegründete marketing society unterstützt Unternehmen dabei, das Zeitalter der Komplexität zu meistern und Organisation mit echter wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung aufzubauen.



Ein Team aus erfahrenen Unternehmern, ehemaliger Managern, Coaches und Spezialisten hilft Firmen dabei ihre Herausforderungen in einer sich ständig verändernden Welt zu bewältigen. Darüber hinaus setzt das angeschlossene Crowd Mentor Network auf ein internationales Netzwerk von Universitäten, spezialisierten Unternehmen und Startups, um die richtigen Experten für spezielle Aufgaben hinzuziehen.



