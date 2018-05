Nach Meinung der Opec ist es mit dem großen Überangebot am weltweiten Ölmarkt vorbei. Die Lagerbestände sind geschrumpft, die Preise steigen.

Mit dem großen Überangebot am weltweiten Ölmarkt ist es der Opec zufolge vorbei. Die Lagerbestände der Industrieländer hätten im März nur noch bei neun Millionen Fass (1 Fass = 159 Liter) über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre gelegen, hieß es in einem Bericht der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) mit ihren 14 Mitgliedsstaaten am Montag.

Anfang 2017 waren es noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...