Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Montag nach Äusserungen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) zugelegt. Er stieg bis auf fast 1,20 US-Dollar. Am Nachmittag fiel er ein wenig zurück und wurde mit 1,1968 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch bei rund 1,1950 Dollar notiert. Die EZB hat den Referenzkurs auf 1,1988 (Freitag: 1,1934) US-Dollar fest.

Zum Schweizer Franken wurde der Euro am Montag in der zweiten Handelshälfte ebenfalls zurückgebunden. Nachdem das Währungspaar bis auf 1,1985 Franken geklettert war, fiel der Euro in den Bereich von 1,1945 Franken zurück. Der Dollar geht zu 0,9982 Franken um, nachdem er im asiatischen Geschäft noch über der Paritätsgrenze lag.

Commerzbank erwartet Kurs zwischen 1,15 und 1,18

Bei der Commerzbank geht man davon aus, dass sich der Euro-Franken-Kurs in den kommenden Monaten im Bereich von 1,15 bis 1,18 bewegen dürfte. Entscheidend für den weiteren Verlauf bleibe die weitere Politik der Europäischen Zentralbank. Die Commerzbank-Ökonomen gehen davon aus, dass in der Eurozone frühestens in gut einem Jahr der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...