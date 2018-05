Baden-Baden (ots) -



"Ich finde diese Kunstform wahnsinnig aufregend. Für mich ist das so selbstverständlich, es ist ein Alltag für mich. Und ich möchte diese Leidenschaft und Begeisterung meinem Publikum vermitteln", sagt Star-Bariton Thomas Hampson über seine Beziehung zum Lied. Hampson präsentiert ab dem 18. Juni eine zehnteilige Sendereihe mit dem Titel "Das Lied als Spiegel seiner Zeit" in SWR2. Als Moderator erkundet er in der "SWR2 Musikstunde" um 9:05 Uhr die Geschichte des Lieds aus Sicht seiner Komponisten und Dichter, ausgehend vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Denn der gefeierte Opernsänger hat sich zeitlebens mit dem Lied beschäftigt und Liederabende stehen nach wie vor auf seinem Terminkalender. Den Auftakt macht die Folge "Die 89er: 1789, 1889 und 1989".



Lieder liefern den Schlüssel zur Kulturgeschichte In ihrer genialen Verbindung von Dichtung und Musik liefern Lieder den Schlüssel zur Kulturgeschichte. Lieder sind Zeitreisende, in ihnen fließen Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Das, wovon sie erzählen, spiegelt den Lauf der Welt. Mit seinem charmanten und unwiderstehlichen Akzent begleitet Thomas Hampson die Hörerinnen und Hörer durch zehn Folgen der "SWR2 Musikstunde". Vorlage für dieses außergewöhnliche Projekt ist eine mehrteilige Radioreihe, die Hampson in den USA produziert hat: "Song - Mirror of the World". Die einzelnen Folgen dieser spannenden Liederreise durch die Jahrhunderte werden nach der Ausstrahlung jeweils eine Woche im Internet abrufbar sein (www.SWR2.de/musikstunde).



"Werkstatt-Besuch": Blick hinter die Kulissen der Produktion In einem "Werkstatt-Besuch" der "Musikstunde" am Samstag, den 23. Juni, ebenfalls ab 9:05 Uhr, wirft die SWR2-Redakteurin Bettina Winkler einen Blick hinter die Kulissen der Produktion, stellt den Sänger und seine 2003 gegründete "Hampsong Foundation" vor und lässt ihn als Liedinterpreten zu Wort kommen.



"SWR2 Musikstunde: Das Lied als Spiegel seiner Zeit" 18.-22. Juni 2018, Folge 1-5, 9:05 bis 10 Uhr 25.-29. Juni 2018, Folge 6-10, 9:05 bis 10 Uhr



