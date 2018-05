Berlin (ots) -



"Wir greifen in die Natur ein, deswegen geben wir der Natur etwas zurück." Themenspecial "Artenvielfalt" auf moderne-landwirtschaft.de Highlight: Die digitale Artenvielfaltskarte!



In Deutschland sind etliche Insekten- und Vogelarten auf dem Rückzug. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das Thema betrifft die gesamte Gesellschaft - und damit auch die Moderne Landwirtschaft: Landwirte wirtschaften in der Natur; sie nehmen Einfluss auf die Bio-diversität und sind zugleich in besonderer Weise auf sie angewiesen.



"Artenvielfalt" - so das Thema des aktuellen Specials von moderne-landwirtschaft.de. Highlight: Die digitale Artenvielfaltskarte! Sie zeigt, wo und wie umfangreich und engagiert Mo-derne Landwirte für den Erhalt der Biodiversität aktiv sind. Rund 70 Betriebe deutschlandweit sind bereits mit ihren Maßnahmen registriert.



Außerdem: Das Onlinemagazin porträtiert Moderne Landwirte in Deutschland, die mit innovati-ven Maßnahmen ihre Felder ökologisch aufwerten und damit Nist- und Nahrungsangebote für verschiedene Tierarten schaffen. Ein Imker in Sachsen-Anhalt gibt Einblicke, wie er gemeinsam mit der regionalen Landwirtschaft die Honigbienen fördert.



Mehr dazu auch in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram: https://www.facebook.com/moderne.landwirtschaft https://www.instagram.com/modernelandwirtschaft



Das Online-Magazin moderne-landwirtschaft.de gehört zur Marke "Unser aller Wissen. Die Mo-derne Landwirtschaft.", die authentische Einblicke in die moderne Landwirtschaft gibt und den Dialog zwischen ihr und der Gesellschaft stärken möchte. Die voranstehenden Monate beschäftig-ten sich unter anderem mit den Themen Ernährung, Pflanzenschutz oder Kreisläufe & Wasser. Diese Inhalte können über das Magazin-Archiv ("Unser aller Wissen") aufgerufen werden.



