Die Drone Delivery Canada-Aktie hat sich stark aus der vergangenen Woche verabschiedet. Jetzt gelingt es, den Kurs in der neuen Woche zu halten. Ist das der Sprung aus der Seitwärtsbewegung oder nur eine Finte der Bullen?

Zum Start in das Jahr 2018 hat Drone Delivery Canada stark zugelegt. Von einem Kurs von 0,60 € stieg die kanadische Aktie auf 1,50 € im Januar an. An dieser Hürde scheiterte die Aktie allerdings und fiel Anfang März unter die 1 €-Grenze. Ausgehend von diesem Sturz startete ... (Björn Pahlke)

