Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Bereits früh im Handel rückte der Leitindex SMI über die Schwelle von 9'000 Punkte vor, die er auch zum Börsenschluss verteidigen konnte. Unterstützung erhielt der Markt von fester tendierenden Pharmaschwergewichten. Demgegenüber büssten aber vor allem konjunkturabhängige Titel und Finanzaktien an Wert ein.

Ein Händler sprach von einem lustlosen Auftakt in die neue Woche. Der Markt sei am Montag mangels richtungsweisender Impulse an Ort und Stelle getreten. Weder zu Unternehmen noch konjunkturseitig waren börsenrelevante Nachrichten auszumachen. Gesprächsstoff lieferte einzig die Politik: Mit einer gewissen Erleichterung wurde die Aussicht auf weitere Gespräche zwischen den USA und China zur Lösung des Handelskonflikts aufgenommen. Chinas Vize-Regierungschef Liu He ist jedenfalls für weitere Gespräche in die USA gereist.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann bis Börsenschluss 0,08 Prozent auf 9'000,27 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), indem der Einfluss der Schwergewichte begrenzt ist, büsste hingegen 0,17 Prozent auf 1'489,65 Zähler ein. Der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg derweil um moderate 0,03% auf 10'725,91 Stellen. Am Ende standen zwanzig Verlierer zehn Gewinner gegenüber.

Geprägt wurde das Handelsgeschehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...