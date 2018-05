Ein Fax und interner Mailverkehr deuten an, dass BAMF und BMI früher von der möglichen Affäre in Bremen gewusst haben als bekannt. Auch ihr Umgang mit Mitarbeitern, die auf den Fall aufmerksam machten, wirft Fragen auf.

Vor allem Unverständnis treibt Josefa Schmid, als sie am 13. Mai an Bundesinnenminister Horst Seehofer ein Fax schreibt. "Wieso darf ich nicht weiter in Bremen tätig sein, wo Sie doch selbst größtmögliche Aufklärung versprochen haben?" "Wieso muss ich mich vor dem Verwaltungsgericht Bremen gegen diese Versetzung wehren (...), wenn Sie mich angeblich aus Fürsorgegründen vor der öffentlichen Berichterstattung schützen wollen?"

Josefa Schmid war bis vor wenigen Tagen kommissarische Leiterin der BAMF-Außenstelle Bremen. Die Amtsleitung hatte sie dorthin beordert, um die überdurchschnittlich hohe Anerkennungsquote in Bremen zu reduzieren. Am 25. Februar schickte Schmid einen ausführlichen Bericht an die BAMF-Spitze, in dem sie vor einem großangelegten Asylbetrug warnte. Das BAMF leitete den Bericht weiter an die Staatsanwaltschaft - und ließ Schmid warten.

Auch an die Münchener Staatskanzlei, wo Horst Seehofer als Bayrischer Ministerpräsident saß, wandte sie sich ab dem 1. März, als feststand, dass er Bundesinnenminister werde, abermals vergeblich. Das zeigen Recherchen der WirtschaftsWoche und der Nürnberger Nachrichten. Die Recherche zeigt auch, dass die engsten Mitarbeiter Seehofers bereits sechs Wochen früher von den Vorfällen in Bremen wussten, als das BMI ursprünglich zugab. Zuerst hieß es, das BMI habe erst am 19. April Kenntnis von dem Fall in Bremen erlangt, später korrigierte sich die Sprecherin und räumte ein, dass bereits am 4. April eine "schriftliche Darstellung" an das Abgeordnetenbüro von BMI-Staatssekretär Mayer (CSU) geschickt worden war - der Bericht von Josefa Schmid. Auf Anfrage räumte eine Sprecherin des BMI nun ein, dass Frau Schmid sich am Tage nach der Amtseinführung, am 14. März, bereits telefonisch um einen Termin beim Bundesinnenminister bemüht habe. Josefa Schmid stand nicht für ein Gespräch zur Verfügung.

Nachdem Schmid am 4. April eine ausführlichere Version des Berichts zu den "Unregelmäßigkeiten im Asylverfahren in der BAMF-Außenstelle Bremen" an den BMI-Staatssekretär Mayer schrieb und dieser an die Öffentlichkeit gelangte, versetzte sie die BAMF-Leitung nach Deggendorf - laut BMI und BAMF zu ihrem eigenen Schutz.

In diesem Bericht an Mayer spricht sie von dem "bisher größten Flüchtlingsskandal in der Bundesrepublik Deutschland" und wirft der Amtsleitung vor, dass sie an "einer echten Aufklärungsarbeit kein gesteigertes Interesse" habe, es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...