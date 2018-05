Wen wundert es, dass die Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff") immer weiter abrutscht? Wenn Mitteilungen wie die vom 10. Mai eigentlich gar keinen Mehrwert an Informationen liefern - denn da wurde im Grunde nur auf eine bereits am 20. April veröffentlichte Präsentation verwiesen. Hingegen kein Wort dazu, wann denn nun mit den Geschäftszahlen für das vorige Geschäftsjahr gerechnet werden kann bzw. was für einen Umfang die Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung angenommen ... (Peter Niedermeyer)

