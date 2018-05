Blickt man auf das Kursgeschehen an der Wall Street, so könnte man meinen: wir spielen das Jahr 2017! Es ist eine Art Salami-Rally unter kaum mehr meßbaren, weil extrem dünnen Umsätzen, die Volatilität (gemessen am VIX) nähert sich den Niveaus aus dem Jahr 2017 an, es herrscht bei Analysten ein bullischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...