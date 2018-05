Steinhausen (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft New Venturetec hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (per 31.3.) wieder einen Gewinn verbucht. Laut Mitteilung vom Montag wurde ein Ergebnis von 14,5 Millionen US-Dollar verbucht, nach noch einem Verlust von 0,65 Millionen in der Vorjahresperiode. Der ...

