Die Deutsche Bank will sparen und fängt in der Führungsetage an: Das Privatkundengeschäft verkleinert sein Leitungsgremium deutlich.

Die Deutsche Bank will zeigen, wie ernst es ihr mit der schnellen Umsetzung ihrer Strategie ist: Am Abend beschloss die Privatkundensparte die Verkleinerung ihres Führungsgremiums unterhalb des Vorstands. Das sogenannte "Executive Committee" besteht künftig noch aus 16 Mitgliedern, wie aus einem internen Memo hervorgeht, das dem Handelsblatt vorliegt.

Bislang war dieses Gremium mit 24 Mitgliedern üppig besetzt. Die anstehende Zusammenführung von Postbank und der Privatkundensparte der Deutschen Bank nimmt das Institut nun zum Anlass, die "Strukturen anzupassen und zu verschlanken", wie Privatkundenchef Frank Strauß an die Mitarbeiter schreibt. Er kündigte in dem Memo außerdem auch eine "beschleunigte Umsetzung unserer Strategie" an.

Bislang waren die meisten Positionen im "Executive Committee" doppelt mit Postbankern und Deutschbankern besetzt. So waren etwa beide Finanzchefs vertreten. Künftig leistet sich die Bank solche Doppelungen nur noch für die Geschäftsbereiche, also für das Privatkunden- und das Firmenkundengeschäft.

Asoka Wöhrmann vertritt das Privatkundengeschäft für die

