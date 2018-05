Mainz (ots) -



Fußball-Relegationsspiele in zwei Zusammenfassungen und zwei Live-Übertragungen: Zunächst berichtet das ZDF am Donnerstag, 17. Mai 2018, 23.15 Uhr, in einer 30-minütigen Zusammenfassung vom Relegationshinspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Holstein Kiel. Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauer zu dieser "ZDF SPORTextra"-Sendung, ZDF-Reporter Thomas Wark kommentiert die Zusammenfassung. Tags darauf, am Freitag, 18. Mai 2018, 18.00 Uhr, überträgt das ZDF live das Relegationshinspiel zwischen dem Karlsruher SC und FC Erzgebirge Aue. Katrin Müller-Hohenstein ist als Moderatorin im Einsatz, Martin Schneider als Live-Reporter.



Am Montag, 21. Mai 2018, 23.30 Uhr, ist das Relegationsrückspiel zwischen Holstein Kiel und dem VfL Wolfsburg in einer 30-minütigen Zusammenfassung im ZDF zu sehen (Moderation: Norbert König, Reporter: Thomas Wark). Und am Dienstag, 22. Mai 2018, 18.00 Uhr, ist live das Relegationsrückspiel FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC im Zweiten zu erleben (Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Live-Reporterin: Claudia Neumann).



