Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



Dar Al Arkan, der größte börsennotierte Immobilienentwickler im

Königreich Saudi-Arabien, hat heute mit Mirabilia eine neue 600 Mio.

SAR teure Luxus-Villenanlage mit Innenausstattung vom italienischen

Modehaus Roberto Cavalli im 10 Mrd. SAR teuren "Shams Ar

Riyadh"-Projekt angekündigt.



(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/689863/Dar_Al_Arkan_Mirabilia.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/690851/Dar_Al_Arkan.jpg )



In Riad fand ein Festakt statt, um das Großprojekt und die

Partnerschaft mit Italiens führender Luxusmodemarke zu lancieren.

Unter den Gästen waren Yousef Bin Abdullah Al Shelash, Chairman von

Dar Al Arkan, Gian Giacomo Ferraris, CEO der Roberto Cavalli Group,

der extra für den Anlass nach Riad gekommen war, und zahlreiche

Regierungsvertreter, Diplomaten, Würdenträger und Investoren.



Mirabilia (lateinisch für "Wundertaten") ist eine Kollektion aus

privaten, individuell gestalteten Luxusvillen mit drei bis sieben

Schlafzimmern und einer Wohnfläche von 300 bis 1600 Quadratmetern im

fünf Millionen Quadratmeter großen Mischnutzungsprojekt "Shams Ar

Riyadh". Diese exklusiven Villen mit Blick auf Wadi Hanifa zeichnen

sich durch ein überragendes Architekturdesign und die besondere Note

des Innenausstatters Roberto Cavalli aus. Die deckenhohen Glaswände

bieten einen atemberaubenden Rundblick auf das satte Grün von Wadi

Hanifa, der sich mit der an die wilde Natur angelehnten

Innenausstattung von Roberto Cavalli zu universeller Harmonie

vereint.



Das einzigartige "Shams Ar Riyadh" in strategisch günstiger Lage

an der King Khalid Road (konzipiert als "Stadt-in-Stadt", die keine

Wünsche offen lässt) ist eine Luxus-Wohnanlage und das erste Projekt

seiner Art im Königreich. Das Projekt umfasst Wohn-, Gewerbe- und

Mischnutzflächen mit besten Ausstattungsmerkmalen für einen

exklusiven Lifestyle.



"Shams Ar Riyadh" ist eine geschlossene Luxusanlage, die bei

Wohnqualität sowie gewerblichem, medizinischem, konfessionellem,

Lern- und Freizeitangebot eigene Maßstäbe setzt. Attraktive

Einkaufsmöglichkeiten reihen sich an die feinsten internationalen

Restaurants und Cafés weltbekannter Köche mit Blick auf sattgrüne

Landschaften und Promenaden, Kinderspielplätze, Schulen, Kliniken,

Regierungsgebäude und Moscheen.



Bislang wurden mehr als 1 Mrd. SAR in die Infrastruktur

investiert, darunter zwei Umspannwerke und Zufahrtstraßen.



Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen Saudi Basic

Industries Corporation (SABIC) und "Shams Ar Riyadh" entsteht eine

unvergleichliche Wohnqualität gepaart mit allen urbanen Vorzügen für

Mitarbeiter und ihre Familien. SABIC Residential Complex besteht aus

600 voll ausgestatteten Wohneinheiten auf einer Fläche von 1,8 Mio.

Quadratmetern. Seit 2017 sind bereits viele Mitglieder des

SABIC-Teams eingezogen.



Yousef Bin Abdullah Al Shelash sagte: "Mirabilia ist der neue

Maßstab bei Luxuswohnobjekten. Den Bewohnern wird direkt hier in Riad

eine exklusive Lebensqualität in wunderschöner Landschaft und mit

riesigen Freiräumen geboten. Der perfekte urbane Lifestyle des

renommierten italienischen Modehauses Roberto Cavalli und der Zauber

von Wadi Hanifa sind weltweit eine einzigartige Kombination.

Mirabilia wird diesem Teil der Hauptstadt Riad einen unverkennbaren

Stempel aufdrücken. Ganz besonders freue ich mich über unsere

Zusammenarbeit mit der Roberto Cavalli Group, die für Luxus,

Schönheit, Design und Kunstfertigkeit im wahrsten Sinne steht."



Gian Giacomo Ferraris kommentierte: "Wir freuen uns ungemein über

unseren ersten Vorstoß auf den Immobilienmarkt in Saudi-Arabien.

Dieses futuristische Projekt personifiziert moderne Extravaganz. Die

ungezähmte Schönheit von Wadi Hanifa, im Zusammenspiel mit der

eleganten Architektur und kultivierten Landschaftspflege, dem

modernen Lebensgefühl und den atemberaubenden Innen- und

Außenperspektiven von Mirabilia, schafft eine einzigartige

Designkollektion mit individuellen, exotischen Geschmacksrichtungen

und Erfahrungen für anspruchsvolle saudische Familien und Investoren,

die das zauberhafte Mirabilia als neues Zuhause ausgesucht haben."



daralarkan.com



@DarAlArkanDev; DarAlArkan; MirabiliaLaunch; ShamsArRiyadh



robertocavalli.com (http://robertocavalli.com/)



Originaltext: Dar Al Arkan

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063534

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063534.rss2



Pressekontakt:

+971-504506120 or Nicola Ellegaard

Borouj Consulting

Nicola@boroujconsulting.com



M: +971-52-1678103