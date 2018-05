Mannheimer Morgen zur Zahl der Patente auf Elektroautos Überschrift: Zeit zum Umdenken Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Bei den Patenten legt die Automobilindustrie ihren Fokus nach wie vor klar auf den Verbrennungsmotor, auf Diesel und Benziner. Und weitaus geringer auf den Elektroantrieb. Das Vertrauen in die Zukunft dieser Technologie scheint unter den Autobossen also doch nicht sonderlich groß zu sein. Deswegen die Zögerlichkeit der Konzerne. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Der Elektromotor ist weitaus weniger komplex, was mit ein Grund für die deutlich geringere Zahl an Patentanmeldungen ist. Es geht immer noch vor allem um Reichweite und Effizienz. Und auch der Kunde ist nicht unschuldig daran, dass die Entwickler ihr Augenmerk auf die Verbrennungsmotoren richten. Denn die Unternehmen reagieren so auch auf das Kaufverhalten am Markt. Soll heißen: Das Elektroauto wird eben nicht so stark nachgefragt, wie sich das Industrie und Politik wünschen. Trotz einer hohen Kaufprämie, trotz immer mehr Lademöglichkeiten. Schneller, größer und breiter sollen die Fahrzeuge stattdessen sein. Und diese Anforderungen lassen sich bisher weitgehend nur mit dem Verbrennungsmotor unter der Haube realisieren. Es bedarf somit eines Umdenkens - bei der Industrie und beim Kunden. Dann steigt auch bei den Elektroantrieben die Zahl der Patente an. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 13:26 ET (17:26 GMT)