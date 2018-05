Die "Okupas" besetzen in Spanien Häuser und berufen sich auf den Schutz der Verfassung. Die Regierung will das nicht mehr dulden.

Sie inspizieren ihr Objekt der Begierde über Wochen. Sind sie sich sicher, dass es unbewohnt ist, brechen sie ein, tauschen die Schlösser aus, schreiben sich oft selbst einen falschen Mietvertrag und nehmen es in Besitz. "Okupas" heißen die Hausbesetzer in Spanien. Nach einer Schätzung des Institut Cerdà, einer privaten Stiftung aus Barcelona, sind in ganz Spanien 87.000 leer stehende Häuser und Wohnungen besetzt. Oft hausen darin kriminelle Clans.

Einige verkaufen dort Drogen, andere haben die Besetzung zum Geschäftsmodell erhoben und erpressen von den Eigentümern Geld, damit sie deren Häuser wieder verlassen. "Es gibt richtige Mafias, die leer stehende Wohnungen in Beschlag nehmen", erklärt der auf Immobilienrecht spezialisierte Anwalt Ramon Gil Roig von der spanischen Kanzlei Cuatrecasas dem Handelsblatt.

Oft mit Erfolg, denn die Okupas nutzen einen besonderen Schutz aus, den die spanische Verfassung allen Bürgern bietet: Sie schreibt fest, dass jeder Spanier das Recht auf eine angemessene Wohnung hat. Das führt dazu, dass sogar Hausbesetzer einen gewissen Schutz genießen, wenn sie länger als 72 Stunden in einem Anwesen verbracht haben.

Sie können dann nur noch mit einem richterlichen Beschluss gezwungen werden, das Anwesen zu räumen. "Bis die Gerichte den ausstellen kann es selbst im Schnellverfahren mehrere Monate dauern", so Roig.

In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...