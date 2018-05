Eine Verbraucherumfrage zeigt: Der US-Internetriese ist nicht nur mit Abstand der größte deutsche Onlinehändler, auch die Kunden lieben ihn.

Wer wissen will, wie der E-Commerce in Deutschland tickt, der braucht im Grunde nur eine Zahl: 46 Prozent. So hoch ist der Marktanteil, den die Plattform Amazon im vergangenen Jahr am deutschen E-Commerce hatte.

Das heißt im Umkehrschluss, dass für alle anderen Händler nur noch rund die Hälfte des Gesamtumsatzes von 48,9 Milliarden Euro übrig blieb, wie eine aktuelle Studie des Handelsverbands HDE zeigt.

Und die Dominanz von Amazon wächst dramatisch. So war der US-Konzern für den ganz überwiegenden Teil des Umsatzzuwachses in Höhe von 4,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr verantwortlich. Der Umsatz von Amazon selbst legte um 1,1 Milliarden Euro zu und der Umsatz von Händlern auf dem Amazon Marketplace um 2,1 Milliarden Euro.

Dass Amazon den Onlinehandel so dominiert, liegt nicht nur an dem riesigen Angebot der Plattform. Es hat auch einen anderen wesentlichen Grund: Nur wenige Händler schaffen es, so viele Kunden mit einem durchgehend guten Service zu begeistern.Das zeigt auch erneut die Studie "Beste Händler 2018", die das Institut Service Value im Auftrag des Handelsblatts erstellt hat. Bereits zum dritten Mal kürten die Kunden Deutschlands beliebteste Händler.

Und zum dritten Mal in Folge räumt der US-Riese Amazon den Titel als bester Onlinehändler ab. Beurteilt wurden dieses Mal 597 stationäre Händler und 954 Webshops in 97 verschiedenen Branchen von Angelshops bis Werkzeugversender.

