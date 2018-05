Von Nathan Allen

PARIS (Dow Jones)--Der französische Versicherungskonzern Axa hat mit dem Börsengang seiner US-Tochter AXA Equitable Holdings Inc einen Erlös von insgesamt 4,02 Milliarden US-Dollar erzielt. Dabei sei zum einen ein Anteil von 24,5 Prozent an der Tochter für 2,75 Milliarden Dollar an die Börse gebracht worden, teilte Axa mit. Zum anderen sei eine Zwangswandelanleihe für 750 Millionen Dollar verkauft worden. Hinzu seien weitere Erlöse von 500 Millionen Dollar gekommen.

Axa ergänzte, mit diesen Geldmitteln sei die Finanzierung der angekündigten Übernahme des Wettbewerbers XL Group Ltd nun gesichert. Der Versicherungskonzern müsse damit keine Schulden mehr aufnehmen, um die über 15 Milliarden Dollar schwere Transaktion bezahlen zu können.

