Die US-Botschaft in Jerusalem ist nun offiziell eröffnet. Trump löst damit ein Wahlversprechen ein. Doch der Preis dafür ist hoch.

Für die einen war dieser Montag ein Tag zum Feiern, für andere einer zum Trauern. Im Schatten der Eröffnung der neuen US-Botschaft in Jerusalem kam es zu den blutigsten Protesten im Gaza-Streifen seit dem letzten Gaza-Krieg im Jahr 2014. Was Sie über den blutigen Montag wissen müssen.

1) Was ist passiert?

Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem wurde mit viel Aufwand gefeiert: An der Zeremonie nahmen 800 Gäste teil, darunter US-Finanzminister Steven Mnuchin, Präsidententochter Ivanka Trump sowie ihr Mann und Trump-Berater Jared Kushner. Die Stadt war mit US-Flaggen geschmückt. Auf Plakaten stand: "Trump make Israel great again!".

Per Videobotschaft wandte sich auch US-Präsident Donald Trump an die Feiernden: "In Freundschaft reichen wir Israel, den Palästinensern und allen Nachbarn die Hand", sagte er. Durch die Eröffnung der Botschaft erkennen die USA Jerusalem offiziell als die Hauptstadt Israels an. "Israel ist eine souveräne Nation mit dem Recht, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen", sagte der US-Präsident weiter. "Wir haben in der Vergangenheit das Offensichtliche nicht anerkannt." Allerdings erwähnte der US-Präsident mögliche Rechte der Palästinenser auf Teile der auch im Islam als heilig geltenden Stadt nicht. Die Palästinenser beanspruchen den Ostteil Jerusalems als Hauptstadt eines künftigen Staates.

Die Proteste begannen bereits vor der eigentlichen Eröffnung der US-Botschaft und konzentrieren sich auf zwei Orte: den Gazastreifen und die Stadt Ramallah im Westjordanland. Im Gazastreifen - einem Teil der palästinensischen Autonomiegebiete - kam es zu massiven Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten.

Dabei wurden laut dem Gesundheitsamt von Gaza 52 Menschen von israelischen Soldaten erschossen, 2400 Menschen wurden verletzt - es war der Tag mit den meisten Todesopfern seit 2014. Die israelische Armee flog außerdem einen Luftangriff gegen Militärposten der Terrororganisation Hamas, nachdem auf die israelischen Soldaten von der Gegenseite gefeuert wurde. Das teilte die israelische Armee via Twitter mit. Bei den Angriffen seien keine israelischen Soldaten verletzt worden.

In der Stadt Ramallah im Westjordanland (ebenfalls palästinensisches Autonomiegebiet) ...

