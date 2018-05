Eine von Konzernchef Elon Musk angekündigter Managementumbau hat am Montag die Anleger von Tesla beunruhigt. Die Papiere des Elektroautobauers fielen in New York zuletzt um etwa 2 Prozent. Aus einer Kurzmitteilung von Musk an die Mitarbeiter geht hervor, dass die Führungsstruktur geändert werden soll, um die Kommunikation zu verbessern,...

Den vollständigen Artikel lesen ...