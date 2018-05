Das amerikanische Verfassungsgericht hat das Sportwettenverbot in den USA aufgehoben. Die Aktien von Spielkasinos und Wettbüros reagierten sofort.

Der Supreme Court als höchstes US-Gericht hat das Verbot von Sportwetten in den USA aufgehoben. Das teilte das Gericht am Montag in Washington mit. Damit können US-Bundesstaaten künftig eigene Gesetze zur Regelung von Sportwetten erlassen. Vor allem der Bundesstaat New Jersey hatte seit langer Zeit versucht, Sportwetten zu legalisieren.

"Die Legalisierung von Sportwetten ist eine wichtige politische Entscheidung, die aber nicht von uns zu treffen ist", schrieb Verfassungsrichter Samuel Alito in der Urteilsbegründung. "Der Kongress kann Sportwetten direkt regulieren, aber wenn er davon absieht, steht es jedem Staat frei, für sich zu handeln. Unsere Aufgabe ist es, das vom Kongress verabschiedete Gesetz zu interpretieren und zu entscheiden, ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...