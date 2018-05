Der Sportartikelhersteller Under Armour kann überall in der Welt kräftig wachsen - nur nicht in den USA. Das wiegt besonders schwer, da der Heimatmarkt für rund drei Viertel aller Umsätze verantwortlich ist. Dass das Label international begehrter ist als je zuvor, ist deshalb für die Anleger nur ein schwacher Trost. Eine echte Enttäuschung hingegen ist, dass zum wiederholten Male Verluste eingefahren wurden. 30 Millionen Dollar Miese machte Under Armour im ersten Quartal, nachdem schon im vergangenen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...