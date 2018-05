Die Dürr AG hat in den letzten Jahren vieles richtig gemacht. Als einen cleveren Schachzug bezeichnen Experten unter anderem den Einstieg in die Möbelbranche. Das helfe dabei, die sinkenden Margen im Automobilgeschäft zu kompensieren. Tatsächlich gelang es Dürr zuletzt, ein EBIT zu erreichen, das nach Unternehmensangaben "so hoch wie nie zuvor sei". Aktionäre freuen sich aber vor allem darüber, dass die Dividende kräftig ansteigt. Pro Aktie sollen demnach 2,20 Euro ausgeschüttet werden.

