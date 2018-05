Die Commerzbank ist eine der wenigen Banken, die nach wie vor auf ein dichtes Filialnetz sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen setzt. Dass diese Strategie durchaus auch ihre Probleme und Schattenseiten hat, zeigt aktuell ein Vorfall in Buchholz. Dort wurde von bisher unbekannten Tätern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Geldautomat gesprengt. Die Anwohner hörten gegen 4 Uhr zunächst einen lauten Knall, die Polizei traf wenig später am Tatort ein und leitete eine Fahndung ... (Robert Sasse)

