Das amerikanische Verfassungsgericht hat das Sportwettenverbot in den USA gekippt. Die Aktien von Spielkasinos und Wettbüros reagierten sofort.

Nach der Entscheidung des Supreme Court als höchstes US-Gericht, das Verbot von Sportwetten in den USA aufzuheben, haben Aktien von Spielkasinos und Wettbüros an der New Yorker Wall Street kräftig zugelegt. Die Aktien von Caesars Entertainment und Boyd Gaming stiegen um sieben und beinahe fünf Prozent auf 12,75 und 36,67 Dollar. MGM Resorts legten zeitweise 3,5 Prozent auf 32,90 Dollar zu. Die Aktien von Empire Resorts und Scientific Game kletterten um mehr als zehn Prozent.

Mit dem Urteil des US-Gerichts können US-Bundesstaaten künftig eigene Gesetze zur Regelung von Sportwetten erlassen. Vor allem der Bundesstaat New Jersey hatte seit langer Zeit versucht, Sportwetten zu legalisieren.

"Die Legalisierung von Sportwetten ist eine wichtige ...

