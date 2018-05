Daimler hat in den vergangenen Handelstagen an den Börsen leicht enttäuscht. Es ging für den Kurs nicht mehr voran. Dennoch halten charttechnische Analysten die Aktie für relativ stark. Denn: Der Wert hat in den Analysen der vergangenen Wochen stets befürchten müssen, auf Kurse von weniger als 65 Euro zu fallen. Genau dies ist aber nicht passiert.

Damit hat sich dort ein Boden ausgebildet, der in den kommenden Tagen bei weiteren Versuchen im Kampf um steigende Kurse noch einmal wichtig ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...