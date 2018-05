Obwohl die Klöckner Aktie vor wenigen Tagen heftige Kursverluste hinnehmen müssen, bleiben die meisten Analysten dem Titel gegenüber weiterhin optimistisch eingestellt. Hauck & Aufhäuser etwa bestätigte vor Kurzem seine Kaufempfehlung und beließ das Kursziel dabei bei 12,40 Euro. Am Freitag verließ das Papier die Börse nach einem Plus von 0,77 Prozent noch mit 10,46 Euro. Analyst Christian Sandherr spricht in seiner Studie davon, dass der Konzern wie von ihm und vom Markt erwartet abgeschnitten ... (Robert Sasse)

