Seit Ende April bewegt die Aktie von Metro sich kaum noch vom Fleck. Da das Papier sich gleichzeitig auf einem Rekordtief in seiner noch jungen Geschichte nach der Abspaltung von Ceconomy befindet, ist das alles andere als eine gute Nachricht. Vor knapp einem Jahr ging der Titel noch mit 18,30 Euro an den Start, heute ist davon nur noch ein Kurs in Höhe von 11,70 Euro geblieben. Anscheinend sehen nur noch wenige Anleger großes Potenzial in dem Konzern. Dabei handelt es sich immerhin um einen ... (Robert Sasse)

