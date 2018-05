Wer sich in der letzten Woche den Kurs der Allianz-Aktie ansah, hat sich am Donnerstag vielleicht etwas erschreckt. An eben diesem Tag ging es für das Papier um etwa vier Prozent abwärts. Dabei handelt es sich aber um keinen Kurssturz, sondern um einen ganz normalen Dividendenabschlag. Die Dividende wurde in der vergangenen Woche ausgezahlt und betrugt 8 Euro je Aktie - also exakt so viel, wie die Aktie an Wert verlor. Zuvor waren die erwarteten Dividendenzahlungen noch in den Kurs mit eingepreist.

