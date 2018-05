Ab Montag werden sich in Mailand Mitarbeiter von Shell und der italienischen Firma Eni vor einem Gericht in Mailand verantworten müssen. Der Vorwurf lautet dabei auf Korruption. Die Staatsanwaltschaft wirft Mitarbeitern der beiden Unternehmen vor, für eine Förderlizenz in Nigeria Schmiergelder in Millionenhöhe gezahlt zu haben. In dieser Sache geht auch die Menschenrechtsgruppe HEDA gegen Shell vor und versucht in Nigeria einen Entzug der Lizenz zu erzielen. Shell selbst ist sich dabei keiner ... (Robert Sasse)

