Zwischen der Türkei und Großbritannien zeichnet sich eine enge Achse ab, mit der sich beide Länder auch gegen die EU positionieren wollen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und die britische Premierministerin Theresa May wollen die Beziehungen zwischen den beiden Staaten angesichts des EU-Austritts der Briten ausbauen. Erdogan hält sich zu diesem Zweck zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien auf, bei dem ihm - anders als US-Präsident Donald Trump - alle protokollarischen Ehren zuteil werden. So wird Erdogan auch mit Königi Elisabeth zusammentreffen und mit May eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Wie der Guardian berichtet, will May ein Freihandelsabkommen mit der Türkei schließen und setzt auch auf eine enge militärische Koalition mit der Türkei. So versprachen die Briten den Türken, britische Kämpfer auf der Seite der YPG auszuforschen und zur Verantwortung zu ziehen. Die Türkei bezeichnet die YPG als ...

