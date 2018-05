Auch nach der Trennung der Kunststofftochter Covestro will Bayer sein Kapital für die Übernahme von Monsanto erhöhen. Das gab Finanzchef Johannes Dietch in der "Börsenzeitung" bekannt. Der Schritt sei notwendig, um auch nach der Transaktion noch im Investment Grade über ein Rating zu verfügen. Wann die Kapitalerhöhung stattfinden wird, ließ der Manager dabei offen. Es werde aber "mit Sicherheit" nicht vor der Hauptversammlung am 25. Mai dazu kommen. Offen bleibt dabei zunächst auch das Emissionsvolumen.

