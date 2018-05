Albert Heijn will die Verwendung von Plastiktüten in seinen Obst- und Gemüseabteilungen stoppen, wie NL Times berichtet. Die niederländische Supermarktkette wird beginnen, diesen Sommer in 10 Läden mit Alternativen zu experimentieren, sagte ein Sprecher von Albert Heijn gegenüber RTL Nieuws, so NL Times. Foto © Albert Heijn "Die Reduzierung von Plastik hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...